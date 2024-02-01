Подмосковье 01 февраля 2024, 10:54 Отравившегося грибами мужчину спасли в больнице Сергиева Посада Пресс-служба Минздрава МО

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Пациента 45 лет с тяжелым расстройством желудка и рвотой доставили в Сергиево-Посадскую больницу бригадой скорой помощи. Выяснилось, что накануне он поел домашние соленья с опятами, которые сам собрал прошлым летом.

Вероятно, в корзину вместе с опятами попали и ложные грибы, которые тоже угодили в маринад и позже оказались на столе. Спустя некоторое время после обеда мужчина почувствовал, что ему становится плохо. Симптомы мощного отравления он терпел два дня, после вызвал бригаду скорой помощи.

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«В связи с тяжелым состоянием и обезвоживанием организма мы приняли решение переместить пациента в реанимацию. На протяжении двух дней ему проводилась симптоматическая и интоксикационная терапия», — рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы Марина Чекалина.

Мужчине стало лучше, и спустя два дня его перевели в терапевтическое отделение, где лечение продолжилось.

Сейчас грибник чувствует себя хорошо и уже выписан. Врачи напомнили, что при сборе и обработке даров леса следует проявлять особую бдительность. Отравление ядовитыми грибами может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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