Отработку онлайн-жалоб о подтоплениях на ж/д станциях улучшат в Подмосковье

Жалобы о подтоплениях на железнодорожных станциях Подмосковья, оставленные жителями через «Добродел», станут автоматически отображаться в системе контроля СКПДИ. Оттуда их сразу направят сотрудникам, которым потребуется устранить проблемы в определенный срок.

Об этом стало известно на прошедшем заседании Мособлдумы, где объяснили новый механизм взаимодействия через СКПДИ — систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры.

Одна из особенностей улучшенной системы отработки жалоб — это строгий контроль за сроками. Если исполнители их нарушат или неполноценно устранят подтопления, их смогут привлечь к ответственности.

А первый заместитель министра транспорта Подмосковья Анна Кротова рассказала, что программа СКПДИ уже успела хорошо зарекомендовать себя при устранении дорожных ям, ремонте проезжей части, контроле за расписанием автобусов.

Там будет удобно работать нашим коллегам, на балансе которых находятся ж/д объекты, чтобы оперативно устранять недочеты и нарушения, выявленные нами или жителями Анна Кротова.

Она добавила, что все нарушения, выявленные на сегодняшний день на 308 станциях, уже внесли в СКПДИ.

По каждой жалобе начали отработку. Председатель комитета по транспортной инфраструктуре Олег Григорьев добавил, что все железнодорожные платформы региона осматривали в первых числах апреля. Нарушения нашли на 308 из 460 станций.

Недочеты были связаны с ненадлежащей уборкой, отсутствием условий для маломобильных пассажиров и не только. Каждую проблему уже донесли до ответственных за это лиц. Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил держать ситуацию с угрозой паводка под контролем.