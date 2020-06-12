    12 июня 2020, 21:56

    Отпуск дома: топ-5 мест для отдыха в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова

    Если вы еще не построили планы на лето, но очень хотите попутешествовать, то как быть в этом году? За границу еще не пускают, отправляться в другие регионы пока навряд ли стоит. А вот в Подмосковье всегда есть масса различных вариантов отдыха на самый требовательный вкус, а также на самый разный бюджет.
    Отпуск дома: топ-5 мест для отдыха в Подмосковье

    Кстати, Подмосковье — самый популярный регион России среди туристов. Здесь более 800 вариантов отелей, гостевых домов, баз отдыха для всей семьи хоть на выходные, хоть на весь отпуск.

    Отпуск дома: топ-5 мест для отдыха в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Подробное описание всех точек есть на сайте Welcome.mosreg.ru. А «360» подготовил небольшой видеообзор для тех, кто ценит время и поскорее хочет отправиться в увлекательную поездку.