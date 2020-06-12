12 июня 2020, 21:56
Отпуск дома: топ-5 мест для отдыха в Подмосковье
Если вы еще не построили планы на лето, но очень хотите попутешествовать, то как быть в этом году? За границу еще не пускают, отправляться в другие регионы пока навряд ли стоит. А вот в Подмосковье всегда есть масса различных вариантов отдыха на самый требовательный вкус, а также на самый разный бюджет.
Кстати, Подмосковье — самый популярный регион России среди туристов. Здесь более 800 вариантов отелей, гостевых домов, баз отдыха для всей семьи хоть на выходные, хоть на весь отпуск.
Подробное описание всех точек есть на сайте Welcome.mosreg.ru. А «360» подготовил небольшой видеообзор для тех, кто ценит время и поскорее хочет отправиться в увлекательную поездку.