Отпуск дома: топ-5 мест для отдыха в Подмосковье

Кстати, Подмосковье — самый популярный регион России среди туристов. Здесь более 800 вариантов отелей, гостевых домов, баз отдыха для всей семьи хоть на выходные, хоть на весь отпуск.

Источник фото: телеканал «360»

Подробное описание всех точек есть на сайте Welcome.mosreg.ru. А «360» подготовил небольшой видеообзор для тех, кто ценит время и поскорее хочет отправиться в увлекательную поездку.