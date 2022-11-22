Эксклюзив 22 ноября 2022, 15:16 Отправку подмосковных призывников в зону проведения СВО исключили Военный комиссар Подмосковья Астахов исключил отправку призывников в зону СВО РИА «Новости»

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Родителей призывников и самих будущих военнослужащих сегодня волнует вопрос прохождения призывной службы в зоне проведения специальной военной операции. Военный комиссар Московской области Алексей Астахов в интервью «360» поспешил всех успокоить.

Принцип комплектования Вооруженных сил России, напомнил он, носит экстерриториальный характер. То есть призывников могут направить для прохождения службы в любую точку страны. Но в зону проведения специальной военной операции они не попадают.

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«Призывники не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции. Я знаю, что этот вопрос волнует многих родителей и самих молодых людей. Но также известны обратные случаи, когда сами призывники после прохождения нескольких месяцев службы хотят заключить контракт, чтобы выполнить свой воинский долг. Таких примеров достаточно много», — заявил Астахов.

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Он добавил, что подать рапорт для заключения контракта призывники могут через два месяца после прохождения службы. Стать контрактником возможно сразу, если к призывной службе сердце не лежит. Но приоритет здесь отдается только военным, у которых есть военно-учетная специальность или хотя бы водительские права.