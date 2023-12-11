Подмосковье 11 декабря 2023, 16:01 «Отправим ее в сердце страны». Какая она — главная новогодняя ель России из Подмосковья? Новогоднюю ель из Подмосковья доставят в Кремль 13 декабря Автор фото: Дмитрий Белицкий

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Главную новогоднюю ель России спилили в Подмосковье — в небольшой деревне Новопареево, где выросла 84-летняя «красавица» с размахом ветвей до 10 метров. Вскоре она отправится в Кремль и украсит собой Соборную площадь.

Высота ели достигает 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — десять метров. Отмечается, что округ является рекордсменом по количеству выбранных новогодних красавиц — символ праздника уже в третий раз отправляется отсюда в Кремль.

Дерево спилили по поручению президента России Владимира Путина, управляющего делами президента Александра Колпакова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий Фото: Дмитрий Белицкий

Традиционный отбор елей начался летом и длился несколько месяцев. В этом году в списке претенденток было 30 лесных красавиц. Главные критерии: высота должна быть не менее 25 метров, а возраст — не более 120 лет. Отдельное внимание уделяют форме кроны — она должна быть правильной пирамидальной, окрасу и отсутствию поломанных ветвей.

«Сегодня мы подготовим и в дальнейшем отправим красавицу-ель в сердце нашей страны, Московский Кремль. Миллионам людей она будет дарить ощущение наступающего Нового года, нести тепло, уют в наши дома», — подчеркнул председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В этом году главную ель страны спилили во Фряновском участковом лесничестве «Мособллеса». Уже весной на ее месте высадят кедры.

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