30 января 2024, 16:00
Отопление восстановили в 98 жилых домах в Королеве
Министерство энергетики Подмосковья сообщило об окончании ремонта на улице Калинина в Королеве. Параметры отопления в жилых домах восстановлены.
Технологический сбой на наружных сетях теплоснабжения около дома 13/8 на улице Калинина устранили. Для ремонта пришлось временно снизить параметры центрального отопления в 98 многоквартирных домах и пяти социальных объектах Королева. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, ресурс снова подается нужной температуры.
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