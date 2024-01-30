Подмосковье 30 января 2024, 16:00 Отопление восстановили в 98 жилых домах в Королеве Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Министерство энергетики Подмосковья сообщило об окончании ремонта на улице Калинина в Королеве. Параметры отопления в жилых домах восстановлены.

Технологический сбой на наружных сетях теплоснабжения около дома 13/8 на улице Калинина устранили. Для ремонта пришлось временно снизить параметры центрального отопления в 98 многоквартирных домах и пяти социальных объектах Королева. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершены, ресурс снова подается нужной температуры.

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