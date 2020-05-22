В жилых домах Подмосковья отопление появится вечером в пятницу. Но уже с понедельника власти собираются его снова отключить.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин извинился перед жителями региона за то, что до сих пор не во всех домах Московской области есть отопление, несмотря на то, что им его пообещали еще в среду.

«Для нас это совершенно не штатная ситуация. Более того, прогноз прошлой недели два раза переносили — когда будет пик холода. Должен был быть в среду, потом в четверг, а сегодня уже мы понимаем, что и завтра будут ночь и утро холодные. Сегодня вечером уже во всех квартирах будет тепло», — сказал Евгений Хромушин, его цитирует РИА «Новости».

Если погода будет позволять, отопление начнут отключать с понедельника. Заместитель председателя правительства заметил, что с возвращением тепла люди начнут жаловаться на отопление в жару. Хромушин заранее предупредил, что они не могут за один день ни подключить всех, ни выключить подачу тепла.

Есть такое понятие, как гидроудар, и когда в большой трубе идет огромный поток воды, а ты перекрываешь все разом, то это приводит к разрыву труб, сетей и так далее Евгений Хромушин.

По словам Хромушина, отключение займет три-четыре дня.

На этой неделе температура в Московской области ночью опускалась практически до нулевых значений. В регионе было так холодно, что в некоторых городах даже выпал снег.