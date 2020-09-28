facebook_pixel
    28 сентября 2020, 14:07

    Отопление включили в квартирах 4,3 млн жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Батареи в квартирах начали согревать уже 4,3 миллиона жителей Подмосковья. Это 44% многоквартирных домов региона. А по социальным объектам охват сейчас ровно в два раза больше — там отопление дали раньше.
    Отопление включили в квартирах 4,3 млн жителей Подмосковья

    Подключить все здания уже удалось Реутову, Власихе, Звездному Городку, Воскресенску, Домодедову, Серебряным Прудам, Восходу и Шаховской.

    Отопление появилось в 5631 социальном объекте и 20388 жилых домах Московской области.

    Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

    Так, отапливать социальные объекты, а именно школы, детские сады, поликлиники, стали с 18 сентября, а жилые дома — с 21-го.

    К началу сезона оборудование, все сети тщательно проверили и подготовили, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100%

    Александр Самарин.

    Он подчеркнул, что до конца сентября тепло придет во все дома и социальные объекты Московской области.

    В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.

    Новости SMI.FM