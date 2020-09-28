Отопление включили в квартирах 4,3 млн жителей Подмосковья

Батареи в квартирах начали согревать уже 4,3 миллиона жителей Подмосковья. Это 44% многоквартирных домов региона. А по социальным объектам охват сейчас ровно в два раза больше — там отопление дали раньше.

Подключить все здания уже удалось Реутову, Власихе, Звездному Городку, Воскресенску, Домодедову, Серебряным Прудам, Восходу и Шаховской.

Отопление появилось в 5631 социальном объекте и 20388 жилых домах Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

Так, отапливать социальные объекты, а именно школы, детские сады, поликлиники, стали с 18 сентября, а жилые дома — с 21-го.

К началу сезона оборудование, все сети тщательно проверили и подготовили, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100% Александр Самарин.

Он подчеркнул, что до конца сентября тепло придет во все дома и социальные объекты Московской области.

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.