Отопление включили в квартирах 4,3 млн жителей Подмосковья
Подключить все здания уже удалось Реутову, Власихе, Звездному Городку, Воскресенску, Домодедову, Серебряным Прудам, Восходу и Шаховской.
Отопление появилось в 5631 социальном объекте и 20388 жилых домах Московской области.
Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.
Так, отапливать социальные объекты, а именно школы, детские сады, поликлиники, стали с 18 сентября, а жилые дома — с 21-го.
К началу сезона оборудование, все сети тщательно проверили и подготовили, отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100%Александр Самарин.
Он подчеркнул, что до конца сентября тепло придет во все дома и социальные объекты Московской области.
В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.