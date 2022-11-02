Отопление вернули в квартиру жительницы Коломны | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 21:36 Отопление вернули в квартиру жительницы Коломны

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Ремонт межпанельных швов и регулировку отопительной системы провели в пятиэтажке на улице Дзержинского в Коломне. Эти работы провели, чтобы вернуть тепло в одну из квартир на последнем этаже.

Управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» по поручению Госжилинспекции Московской области провела ремонт межпанельных швов и отрегулировала отопительную систему в доме 81 по улице Дзержинского в Коломне.

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В квартире пятого этажа во втором подъезде возникли проблемы с сохранением тепла и поддержанием уровня влажности. Сотрудники Госжилинспекции называют невнимательность управляющей компании одной из причин проблем в квартире. Межпанельные швы на уровне квартиры оставались поврежденными в течение нескольких месяцев. Управляющая компания также игнорировала жалобы хозяйки квартиры на плесень и промерзание стен. Второй причиной проблем специалисты назвали капризы системы теплоснабжения. Весь подъезд с началом отопительном сезона был достаточно прогрет, кроме одной квартиры на пятом этаже.

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После жалобы хозяйки квартиры в Госжилинспекцию Подмосковья, управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» отремонтировала межпанельные швы и восстановила циркуляцию системы отопления, а также прогрев полотенцесушителя в квартире заявительницы. Контрольные замеры показали температуру +21°C во всех комнатах квартиры и кухне.

«Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают,