Отопление вернули в квартиру жительницы Коломны | 360°

02 ноября 2022, 21:36
Отопление вернули в квартиру жительницы Коломны
Ремонт межпанельных швов и регулировку отопительной системы провели в пятиэтажке на улице Дзержинского в Коломне. Эти работы провели, чтобы вернуть тепло в одну из квартир на последнем этаже.
Управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» по поручению Госжилинспекции Московской области провела ремонт межпанельных швов и отрегулировала отопительную систему в доме 81 по улице Дзержинского в Коломне.
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В квартире пятого этажа во втором подъезде возникли проблемы с сохранением тепла и поддержанием уровня влажности. Сотрудники Госжилинспекции называют невнимательность управляющей компании одной из причин проблем в квартире. Межпанельные швы на уровне квартиры оставались поврежденными в течение нескольких месяцев. Управляющая компания также игнорировала жалобы хозяйки квартиры на плесень и промерзание стен. Второй причиной проблем специалисты назвали капризы системы теплоснабжения. Весь подъезд с началом отопительном сезона был достаточно прогрет, кроме одной квартиры на пятом этаже.
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После жалобы хозяйки квартиры в Госжилинспекцию Подмосковья, управляющая компания ООО «Департамент городского хозяйства» отремонтировала межпанельные швы и восстановила циркуляцию системы отопления, а также прогрев полотенцесушителя в квартире заявительницы. Контрольные замеры показали температуру +21°C во всех комнатах квартиры и кухне.
«Правила предоставления коммунальных услуг предусматривают,что в период отопительного сезона в квартирах должно быть тепло: не ниже +18°C, а в угловых комнатах — не ниже +20°C. Если в домах холоднее — УК обязаны выяснить причину и устранить ее, будь то дырявые стены или завоздушенные батареи отопления», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Коломна
ЖКХ
Отопление
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