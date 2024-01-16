16 января 2024, 18:06
Отопление вернули в дом № 76 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске
Подачу тепла восстановили в доме № 76 на проспекте Юных Ленинцев в Подольске после аварии. В квартирах жителей еще прохладно, однако, батареи нагреваются.
В округе ведут оперативную работу по устранению последствий аварии в системах отопления многоквартирных домов. Власти восстановят поврежденные дома и компенсируют моральный ущерб пострадавшим жителям: в платежке за январь не будет оплаты за отопление.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением.
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ЖКХ
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