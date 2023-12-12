Важное 12 декабря 2023, 18:05 Отопление в Восточном микрорайоне Электростали восстановят сегодня к вечеру Автор фото: Александра Степанова

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К вечеру этого дня восстановят отопление в микрорайоне Восточном в Электростали. Из-за крупного сбоя на частной котельной жители жаловались на холод не только в домах, но и школах, детских садах, поликлиниках. Ситуацию взяли на контроль губернатор Андрей Воробьев, вице-губернатор Евгений Хромушин и правоохранители.

Котельная принадлежит компании ВКС. От ее работы зависит тепло 208 многоквартирных и 74 частных домов, а это около 37 тысяч человек.

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После масштабного сбоя, произошедшего на объекте, в Электростали объявили режим ЧС. Поскольку собственник котельной не смог обеспечить надежное обслуживание, к ситуации моментально подключилось правительство Подмосковья.

Проблема заключается в том, что частник практически с начала отопительного сезона не может обеспечить нормальный режим работы котельной. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. Евгений Хромушин

Компания ВКС — одна из двух организаций в Подмосковье, которая не получила от Ростехнадзора паспорт готовности.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

«Несмотря на то, что котельная частная, правительство не может оставаться в стороне. Нами было принято решение, что в помощь частнику будут направлены представители областных предприятий для проведения оперативного ремонта и подключения к дополнительному источнику», — отметил Хромушин.

Он поблагодарил руководство «Машиностроительного завода» за то, что пришло на помощь и позволило обеспечить дополнительный источник подачи тепловой энергии и источник пара.

Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова Автор фото: Александра Степанова

«Объем работы очень большой, сроки у нас сжаты: мы должны до 17:00 выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, уже почувствовали у себя дома комфорт и тепло», — подчеркнул он.

Жителям произведут перерасчет за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Писать заявление на это не потребуется.

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