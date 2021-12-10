Отопление в Пущине станет надежнее после ремонта резервного топливного хранилища

Резервное топливное хранилище отремонтировали в Пущине. Оно заработает в декабре. Его задача — бесперебойное теплоснабжение домов 21 тысячи жителей.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что хранилище капитально отремонтировали. Сейчас здесь проводят пусконаладочные работы.

Ввод резервного топливного хранилища позволит гарантировать автоматический перевод котлов с газового на дизельное топливо при перебоях в газоснабжении котельной Александр Самарин.

Это хранилище не использовали с 2010 года. Но в сентябре заключили контракт на капитальный ремонт.

Теперь работы полностью выполнили. Запустить обновленное топливное хранилище планируют до 20 декабря.