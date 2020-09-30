Отопление дали в 75% многоквартирных домов Подмосковья

Отопление дали в квартирах уже 5,7 миллиона жителей Подмосковья. Это 75% многоквартирных домов региона. В некоторых городских округах смогли подключить уже все жилые и социальные объекты. Среди них, например, Реутов, Домодедово, Серебряные Пруды, Воскресенск и другие.

Давать отопление в Подмосковье начали 18 сентября. Сначала в социальные объекты, а с 21-го числа — в жилые дома.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока — он подчеркнул, что, несмотря на хорошую погоду, ночи холодные.

Пресс-служба областного Минэнерго сообщила, что тепло дали в 34161 многоквартирный дом. Подключили уже 6655 социальных построек — это 99% областных школ, детских садов, поликлиник и других объектов.

К началу сезона оборудование и все сети тщательно проверили. В порядок привели котельные, чтобы избежать поломок осенью и зимой.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, включение отопления — непростой процесс, который требует времени и может длиться до десяти дней.

Он подчеркнул, что до конца сентября тепло придет во все дома и социальные объекты Московской области.

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.