Подмосковье 06 января 2024, 14:31 Отопление в домах Лыткарина вернут к нормативам в ближайшие часы

Читать 360tv в

Сотрудники ремонтной бригады городской теплосети устранили локальную неисправность в инженерной системе в сжатые сроки — в 06:50 все работы были завершены. Котельную запустили на полную мощность.

В пресс-службе администрации городского округа подчеркнули, что в домах местных жителей станет теплее в ближайшее время.

Реклама

«В течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на нормативные параметры», — сообщила пресс-служба.

Сейчас тепло уже начало возвращаться в квартиры жителей Лыткарина.

«Да, батареи стали горячее — квартал 3а, д. 13. Спасибо! С Рождественским сочельником!» — отмечают жители города.

В администрации добавили, что на стабилизацию температуры в квартирах потребуется некоторое время. Также в случаях нештатной работы отопления в квартирах лыткаринцев просят обращаться по телефонам дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».