Подмосковье 29 января 2024, 14:20 Отопление в домах и школе восстановили в деревне Мизиново Валерия Тингаева

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Отопление вернулось в дома и социальные объекты в деревне Мизиново под Лосино-Петровским после нескольких технологических сбоев. О проведенных работах жителям доложил глава округа Сергей Джеглав.

Во время новогодних праздников в Мизиново отключилось электричество, а затем начались проблемы с водой и отоплением. Ремонт коммуникаций завершили к 24 января.

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«Мы провели очень большой объем, даже назову это капитальный ремонт на котельной. Заменили теплообменники и один бойлер, что нам дало возможность без потери качества, с рабочими параметрами подавать в поселок теплоноситель», — сказал он.

Во период проблем с отоплением учащиеся местной школы были вынуждены заниматься дистанционно. Благодаря ремонту они смогут вернуться в теплую школу уже в понедельник. Сейчас температура в здании составляет от 21 до 23 градусов, отметила заместитель главы по социальной политике Валентина Тропанец.

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