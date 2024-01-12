12 января 2024, 09:22
Отопление стало возвращаться в оставшиеся без него дома в Королеве
Ликвидация последствий коммунальной аварии на котельной «Комитетский лес» продолжается в Королеве. В квартиры в микрорайоне Юбилейном начало теплеть.
При запуске котельной после аварии произошел скачок напряжения и хлопок газо-воздушной смеси. Из-за этого один из котлов разгерметизировался, а само здание повредилось. Без тепла остались 90 домов. Некоторые из них уже начали получать отопление.
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«Утром у нас отключили отопление, я это сразу заметила, так как сижу дома в декрете. Славу Богу, что в холоде мы долго не сидели — на улице морозная погода, дом быстро бы остыл. Теперь у нас снова батареи горячие. Плохо, конечно, что случилась такая авария, но хорошо, что быстро все устранили», — поделилась жительница микрорайона Наталья.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. По словам главы округа Игоря Трифонова. Дальнейшую работу там обсудили с главой Минэнергетики Подмосковья Александром Самариным и прокурором Королева Дмитрием Шелудяковым, депутатами, волонтерами и коммунальными службами.
«Обсудили последующую работу с нашими жителями и дальнейший порядок наших действий. В настоящий момент подача теплоносителя во все дома обеспечена. Тепло в квартирах в ближайшие часы восстановится», — сказал Игорь Трифонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.
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