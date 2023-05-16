Подмосковье 16 мая 2023, 11:12 Отопление приюта для собак в Химках стало лучше благодаря «Мособлгазу»

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Подмосковные энергетики газифицировали котельную приюта для собак в микрорайоне Подрезково в Химках. В помещениях, где содержатся около 600 питомцев, станет теплее.

Специалисты компании «Мособлгаз» сделали врезку газопровода в сеть и установили шкафной регуляторный пункт. Чтобы обеспечить приют теплом, понадобилось проложить трубы длиною более 300 метров.

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Приют более 10 лет занимается реабилитацией, содержанием и пристройкой крупных собак, которых бросили хозяева. Сюда попадают питбули, кане-корсо, кавказские овчарки, алабаи, доберманы и другие породы. В центре питомцам оказывают ветеринарную помощь, их социализируют и дрессируют, кормят и пристраивают в добрые руки. Каждый месяц около 20 собак из приюта находят новых хозяев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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