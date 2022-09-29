Отопление придет до все дома Подмосковья до 30 сентября | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

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Viber Отопление придет до все дома Подмосковья до 30 сентября

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Тепло пришло почти во все жилые дома Подмосковья. Это 46 431 здание. До конца недели отопление получат 100% объектов, рассказали в Минэнергетики региона.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что по поручению губернатора тепло придет во все жилые дома региона до 30 сентября.

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«На этой неделе отопление осталось подключить в 109 МКД в городских округах Балашиха, Богородский, Волоколамский, Домодедово, Можайский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорск, Чехов, Щелково, Электросталь», — уточнил он.

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Задать вопросы по теплоснабжению жители Подмосковья могут в Единой дежурной диспетчерской службе, управляющей компании или оставить обращение на карте коммунальных услуг.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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