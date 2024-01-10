Подмосковье 10 января 2024, 16:45 Отопление начали пускать в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске Воробьев: во взрослое отделение поликлиники в Климовске пустили тепло

Читать 360tv в

В поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в городском округе Подольск постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Работаем над подключением отопления в социальных учреждениях. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло», — написал он.

Реклама

Основные работы уже завершились во взрослом отделении медучреждения, теперь около суток уйдет на то, чтобы отогреть помещения, добавил глава региона.

В детском отделении ситуация сложнее. По словам Андрея Воробьева, специалисты поменяли около 100 метров трубы, вскрыли асфальт, «осталось врезаться». Работы собираются завершить уже 10 января.

Ранее губернатор сообщил, что после коммунальной аварии, оставившей десятки домов в Климовске без отопления, дома в микрорайоне будут ремонтировать. Батареи заменят бесплатно.