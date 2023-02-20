Подмосковье 20 февраля 2023, 15:52 Отопление и водоснабжение в 57 домах Воскресенска восстановили после ликвидации коммунальной аварии

Читать 360tv в

Ремонт лопнувшего водопровода завершили на улице Дачной в Воскресенске. Подача тепла в 57 жилых домов и больницу восстановлена.

Реклама

Прорыв водопровода произошел в центральной части города, на улице Дачной — здесь лопнула чугунная труба. Для ремонтных работ коммунальщики остановили водозаборный узел «Лесное» и котельную. Подача воды в и отопления была приостановлена для 57 домов по улицам Победы, Железнодорожной, Хрипунова, Менделеева, Октябрьской и Пионерской, а также областной больницы.

Пока коммунальщики работали на месте, жителям привозили питьевую воду в машинах. К счастью, бригада из восьми человек из МУП «Белоозерское ЖКХ» смогла ликвидировать аварию даже раньше отведенного времени. После этого подача тепла и воды жителям была восстановлена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».