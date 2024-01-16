Подмосковье 16 января 2024, 13:36 Отопление и горячую воду восстановят в 32 домах Ликино-Дулева к вечеру Unsplash

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Часть жителей Ликино-Дулева остались без отопления и горячей воды 16 января. Речь идет о 32 домах на улицах Калинина и 1 Мая.

На данный момент специалисты ООО «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево» проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что подача отопления и горячей воды возобновится к концу дня.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии.

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