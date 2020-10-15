Отопление дали во всех многоквартирных домах и социальных объектах Подмосковья

Отопление включили во всех многоквартирных домах и социальных объектах Подмосковья. И, как подчеркнули в Министерстве энергетики региона, оно уже исправно работает. Исключениями стали два дома в Пушкинском округе. Вскоре там устранят неполадки.

Батареи стали теплыми у жителей более чем 53,7 тысячи домов. Изменения коснулись и 6,7 тысячи социальных построек. Тепло появилось у 6,1 миллиона жителей Подмосковья.

Все городские округа уже сообщили о 100% подаче тепла. Вскоре среди них будет и Пушкино, когда решат вопрос с двумя домами. Об этом рассказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100% Александр Самарин.

По его словам, сделать это получилось, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.