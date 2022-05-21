Отопительный сезон завершился в Подмосковье. Министр энергетики рассказал об итогах

В Московской области завершился отопительный сезон. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал в интервью «360», что он прошел достаточно стабильно, больших аварий не было, а в 20 муниципалитетах аварий не было вообще.

График завершения отопительного сезона в Подмосковье каждый год плавающий. Потому что Московская область большая, и климатические условия в регионе разные. Температурные показатели на юге и севере Подмосковья отличаются, объяснил министр энергетики. И решение об этом принимает глава муниципалитета.

В постановлении правительства № 354 о правилах предоставления коммунальных услуг прописано, что отопительный сезон можно завершать, если пять дней подряд среднесуточная температура не опускается ниже +8 градусов. На шестой день можно отключать. А если вернутся холода, можно включить заново.

«Мы в прошлом году делали это. Сначала было тепло, так стремительно развивалось это. Мы в соответствии с наружной температурой воздуха закончили отопительный сезон, и через достаточно короткий промежуток времени, чуть больше недели, было резкое понижение температуры. Для того, чтобы жители жили в комфорте, мы опять возобновили подачу тепла на те дни, когда было холодно. И потом уже завершили его, начали готовиться к зиме», — рассказал Самарин.

Министр энергетики Подмосковья рассказал, что в прошлом году, несмотря на то, что два раза запускали отопление, успели завершить много ремонтных работ. И благодаря этому отопительный сезон, который сейчас завершился, прошел довольно ровно.

«Без каких-то больших аварий, 20 муниципалитетов — там вообще в принципе не было отключений отопления и не было аварий», — сказал Самарин.

Подготовка к следующему отопительному сезону в Подмосковье началась 14 апреля.