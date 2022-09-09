Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября | 360°

Важное 09 сентября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Отопительный сезон в Подмосковье начнется 12 сентября

Читать 360tv в

Все подмосковные котельные раньше назначенного срока отчитались о готовности к началу отопительного сезона. По рекомендации Министерства энергетики Московской области, уже с 12 сентября тепло начнут подавать во все социальные учреждения региона.

Задачу подготовить к отопительному сезону теплосети Подмосковья ответственные организации должны были выполнить к 15 сентября. Однако уже на этой неделе все работы были завершены. Котельные готовы давать тепло. С 12 сентября батареи начнут теплеть во всех городских округах региона, но в первую очередь это произойдет в школах, детских садах, больницах, реабилитационных центрах и других социально значимых учреждениях.

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«Мы поручили главам муниципальных образований принять соответствующие правовые акты и утвердить графики запуска тепла. Узнать информацию о каждом конкретном доме можно будет онлайн, воспользовавшись картой коммунальных услуг. После утверждения главами городских округов сроков подачи тепла, данные о включении отопления появятся по каждому многоквартирному дому Подмосковья», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Некоторые муниципалитеты уже включили отопление в детских садах и школах. Так, в Раменском городском округе тепло уже пришло в 22 садика и 11 школ. В образовательных учреждениях в Красногорске, Наро-Фоминске, Рузе, Черноголовке, Солнечногорске также начался отопительный сезон.

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