Отопительные системы в 44 городских округах Подмосковья успешно прошли проверку перед зимой

Проверки охватили уже 100% городских округов. Это подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, лидерами стали Королев, Котельники, Ивантеевка, Талдом, Кашира, Луховицы, Власиха, Егорьевск, Краснознаменск, Павловский Посад, Восход, Рошаль, Серебряные Пруды, Коломна, Черноголовка, Балашиха, Подольск и Шаховская. По результатам проверок муниципалитеты получили паспорта готовности.

Вручение таких паспортов готовности к осенне-зимнему периоду — это уже подведение итогов большой работы, выполненной организациями сферы ЖКХ, энергетическими, коммунальными компаниями Александр Самарин.

Готовность систем отопления проверяли в округах с 25 сентября. Осмотрели котельные, теплосети, предприятия, оценили работу управляющих компаний.

К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы, электросетевые подстанции. Уже после включения отопления системы проверили вновь.

На сегодняшний день отопление включили во всех социальных объектах и жилых домах Подмосковья. Его дали раньше срока по поручению губернатора Андрея Воробьева.