Подмосковье 25 декабря 2023, 15:03 Отопительную систему запустили в ЖК «Дом-Мегалит в Королеве» Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В жилом комплексе «Дом-Мегалит в Королеве» подали тепло. ЖК готовят к приему новоселов, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Для запуска отопительной системы застройщик ЗАО «Мегалит» обеспечил технологическое присоединение к сетям, заключил договоры с поставщиками, проложил новые внутренние и наружные сети, спроектировал и построил шесть ИТП.

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В итоге тепло появилось в 365 квартирах, офисах на торговых этажах и в подземном паркинге. В каждой квартире установили регуляторы температуры и датчики съема показаний.

«После прогрева дома застройщик приступит к чистовой отделке мест общего пользования по индивидуальному авторскому дизайну», — уточнили в ведомстве.

Работы завершатся летом 2024.

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