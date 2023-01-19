Подмосковье 19 января 2023, 11:30 Отопительную систему в жилом доме в Истре отрегулировали по требованию ГЖИ

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Отопление улучшили в девятиэтажке в Истре по поручению Госжилинспекции. Для этого управляющая компания заменила насосы и устранила течь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители дома пожаловались в ГЖИ на проблемы с отоплением. Батареи грелись слабо из-за неполадок в работе элеватора и механизма системы. После обращения в ведомство управляющая компания заменила насосы на узлах. Качество проведенной работы проверили инспекторы.

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Глава ГЖИ Ольга Едина рассказала, что от работы элеватора зависит качество подачи тепла в дом. Из-за сбоев в его работе в квартирах может быть слишком холодно или жарко.

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«Напомню, что нижний предел температурной нормы в квартирах в холодный сезон — +18 градусов, а в угловых комнатах — +20 градусов. Допустимы отклонения ночью, но не более чем на три градуса. Все, что выходит за рамки этих показателей, является нарушением, и устранять его обязаны управляющие компании», — уточнила она.

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