Подмосковье 08 декабря 2023, 14:56 Отопительную систему обновят в центре «Истра» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Отопительную систему заменят в зрительном зале культурно-спортивного центра «Истра» в деревне Кривцово. Этот проект реализуют благодаря программе инициативного бюджетирования.

Сейчас специалисты занимаются прокладкой трубопровода и установкой новых радиаторов. Их смонтируют в зрительном зале и в помещениях, где проходит подготовка к выступлениям. Проект получил финансовую поддержку от бюджета городского округа Солнечногорск и депутата Мособлдумы Сергея Сретинского.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Учреждение культуры построено в 1988 году и со временем требует обновлений. Ранее в помещениях проходила частичная замена отопительной системы, также проведена установка новых оконных блоков, полная замена кровли. Мы уверены, что в зрительном зале станет намного теплее и комфортнее», — сказала директор культурно-спортивного центра «Истра» Марина Пименова.

Благодаря инициативному бюджетированию также заменят окна в школе «Лесные озера». Кроме того, при поддержке депутата Мособлдумы Александра Волнушкина закупят робототехнику и компьютеры для Радумльского лицея-интерната, а также компьютеры и интерактивное оборудование для лицея № 7, поломоечные машины для Андреевской школы, инвентарь для спортивного комплекса «Металлург».

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