02 мая 2023, 13:50
Отоларингологи МОНИКИ поделились опытом с врачами из Красногорска и Шаховской
Конференцию и показательные операции на ухе и носе провели хирурги-отоларингологи МОНИКИ для подмосковных коллег. На обучающем мероприятии побывали врачи из Красногорска и Шаховской.
Одна из проведенных показательных операций была выполнена в носу пациента.
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«Мы показали методику профилактики перфорации перегородки носа во время проведения септопластики. Методика разработана в ЛОР-клинике МОНИКИ», — рассказал руководитель оториноларингологического отделения МОНИКИ Виктор Егоров.
Следующее оперативное вмешательство отработали в ухе.
«Такая операция проводится при длительном отите и внутричерепном давлении. Манипуляция нужна для предупреждения развития тяжелых и опасных для жизни ушных осложнений — менингита, абсцесса мозга и других», — отметил врач-оториноларинголог МОНИКИ Эльдар Исаев.
Заведующий отделением оториноларингологии Красногорской городской больницы Олег Воронцов поблагодарил коллег и Минздрав Подмосковья за организацию полезного мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.
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