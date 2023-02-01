Подмосковье 01 февраля 2023, 16:04 Отоларинголог из Клина получил премию «Подмосковный врач»

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Обладатель премии «Подмосковный врач» Анна Локтева в медицине уже 25 лет, а 10 последних — в стационаре оториноларингологического отделения Клинской областной больницы. Практикующий хирург почти каждое дежурство проводит на операциях.

«В апреле 2020-го я переболела короновирусом, а в мае вышла работать в ковидный госпиталь. В первую волну работала как оториноларинголог, а потом прошла обучение и стала врачом-специалистом», — рассказывает Анна.

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В прошлом году руководство больницы предложило Локтевой поучаствовать в конкурсе «Подмосковный врач», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Все испытания прошли в очном формате в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского.

«Решали тесты, участвовали в ситуационных задачах. Самый интересный этап для меня — собеседования с профессурой. Я достойно ответила на вопросы выдающихся врачей», — вспоминает отоларинголог.

Сейчас Анна Локтева живет на два города: Тверь и Клин. Полученную премию в размере 180 тысяч рублей собирается потратить на погашение социальной ипотеки и в будущем перебраться в Подмосковье насовсем.

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