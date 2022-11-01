Отмостку дома на улице Станционной в Королеве отремонтировали | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 22:42 Отмостку дома на улице Станционной в Королеве отремонтировали

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Эксперты подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ГБУ МО «УТНКР» приняли результат ремонтных работ в Королеве. У дома 35 на улице Станционной в микрорайоне Болшево ремонтировали отмостку.

Эксперты подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья ГБУ МО «УТНКР» приняли результат ремонтных работ в Королеве. У дома 35 на улице Станционной в микрорайоне Болшево ремонтировали отмостку.

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Отмостка представляет собой водонепроницаемое бетонное покрытие вокруг здания. Она служит для отвода воды и не позволяет ей проникать под основание дома. Без отмостки или с некачественно сделанной отмосткой, основание здания будет разрушаться под воздействием влаги.

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«25% в нашей трехлетней программе капремонта с 2020 по 2022 год мы заложили на комплексный подход, когда мы полностью решаем все вопросы, связанные и с кровлей (например, покрытие и утепление кровли, ремонт чердачного помещения), и с фасадом (дополнительно меняем окна, входные двери в подъезды, ремонтируем отмостку и балконы), и с внутренними инженерными коммуникациями. А после капитального ремонта управляющая компания ставит себе в план ремонт подъездов. В следующую трехлетку мы поднимем его долю уже до 65%», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Заказчиком работ по ремонту отмосток многоквартирных домов Подмосковья стал Фонд капитального ремонта Московской области.