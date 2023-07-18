Подмосковье 18 июля 2023, 10:21 Отмостку дома на Летной улице в Мытищах отремонтируют к середине августа пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Отмостку дома № 22, корпус 2, на Летной улице в Мытищах отремонтируют к середине августа. Об этом попросили жители на встрече с представителями профильных служб и лидером мнений Александром Хаюровым.

Встреча с жителями прошла в рамках проекта «Умная коммуникация».

Реклама

«С жителями этого дома мы встречаемся уже не первый раз. <…> Мы уже согласовали протокол по работам, которые были выполнены силами управляющей организации. Но на этом наше общение не останавливается. Есть дополнительные требования и предложения. Ремонт отмосток запланирован на август», — рассказал лидер общественного мнения Александр Хаюров.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Он добавил, что у жителей возник вопрос по обслуживанию колодца, который находится рядом с домом. Его периодически подтапливает, и вода идет в подвал. Представитель «Водоканала» пообещал, что бригада специалистов устранит эту проблему в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».