Подмосковье 21 августа 2023, 20:22 Отметка Главгосстройнадзора Подмосковья появилась на порталах недвижимости Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Московской области напомнил об отметке «Проверено Главгосстройнадзором» на порталах с объектами недвижимости «ДомКлик», «ЦИАН» и «Метр квадратный». С конца июля 2023 года по отметке перешли 150 тысяч человек.

Переход по такой метке помогает потенциальному покупателю узнать о надежности застройщиков, причинах блокировки регистрации ДДУ.

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С 2019 года по отметке посмотрели более 6 миллионов объектов на всех порталах по продаже и покупке недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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