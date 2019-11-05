Отметить Новый год в своей квартире. 35 семей получили ключи в г. о. Красногорск

В поселке Архангельское городского округа Красногорск 35 семей сегодня получили ключи от собственного жилья. Четыре года назад компания «Элит эстейт» пообещала им квартиры с панорамным видом в тихом зеленом районе. Но застройщик обанкротился. Заканчивать строительство многоэтажки пришлось другой компании.

Сегодня многие не могли сдержать слез от радости и даже пускались в пляс. Ключи от жилья в поселке Архангельский 35 семей Красногорска ждали четыре года.

Получить ключи от квартиры Светлана должна была еще в 2015 году. На рекламном плакате женщина увидела многоэтажку с панорамными окнами и влюбилась. Она отдала первый взнос, а спустя несколько месяцев узнала, что компания «Элит эстейт» вообще не собирается достраивать дом.

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«Я очень много переживала, мы снимаем жилье за 30 тысяч, я заработала себе сахарный диабет. Махнула потом рукой и сказала: „Ну, не судьба!“» — поделилась Светлана Баранова.

Источник фото: телеканал «360»

В такой же ситуации оказались еще 35 дольщиков. Компания «Элит эстейт» нарушила все сроки сдачи объекта, а еще возводила дом с нарушениями. Сейчас застройщик проходит процедуру банкротства. Многоэтажку отдали другому подрядчику.

Сегодня жильцы собирались во дворе, чтобы наконец получить ключи и распрощаться со статусом «обманутый дольщик». В происходящее люди верят с трудом: несколько раз проверяют документы. Метраж квартир ровно тот, который и должен быть, дом состоит на учете в кадастровой палате, заходи — и живи.

Источник фото: телеканал «360»

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«Получено было заключение о соответствии, возведены были фасады и установлены окна, проведена инженерия: и тепло, и отопление, и горячая и холодная вода, и электричество», — отметил представитель застройщика Антон Увакин.

Светлана в новой квартире уже осмотрелась, чувствует себя полноценной хозяйкой и делает фото для мужа.

Источник фото: телеканал «360»

Осталось подождать всего пару месяцев, пока будет сделан косметический ремонт, а потом — новоселье. Новый год бывшие обманутые дольщики смогут отметить уже в собственных квартирах.

У семьи Барановых свои традиции: первым в квартиру пустили грозного пса Бумера. Теперь уже точно все сложится.