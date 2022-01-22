День освобождения Подмосковья от нацистов отметили 22 января

22 января отмечается День освобождения Московской области от нацистов. В этом году 80-летний юбилей.

5 декабря 1941-го в Подмосковье начались ожесточенные бои, которые длились 1,5 месяца. 22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова отвоевала Уваровку под Можайском.

Источник: Instagram

Это был последний опорный населенный пункт Подмосковья, захваченный нацистами. 22 января стало датой полного освобождения региона от оккупантов.

«Мы свято чтим память солдат и матросов, ополченцев и мирных жителей — всех, сложивших свои головы на полях сражений, защищая наше Подмосковье и любимую Родину!» — сказал председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль.

Он отметил подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, Виктора Талалихина, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и других.

Также Пикуль поздравил жителей Подмосковья и ветеранов и пожелал им здоровья.