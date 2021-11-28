Первая школа в Луховицах отметила 85-летие

Назвать старейшей школу № 1 в городском округе Луховицы можно только формально. Это действительно первое учебное заведение, построенное в округе. Но оборудование внутри свидетельствует, что школа отвечает всем современным стандартам обучения. В каждом классе висит интерактивная доска, есть проекторы и полностью оборудованные лаборатории. На уроках астрономии за звездами и планетами школьники наблюдают в телескоп.

В этом году школе исполнилось 85 лет, поэтому в ее стенах собрались ученики и учителя, чтобы подвести итоги. За последние три года, воспитанники приняли участие в 125 олимпиадах и конкурсах. По ЕГЭ ученики здесь стабильно выбирают большое количество баллов.

«За всю историю школы мы выпустили 54 серебряных и 135 золотых медалистов — эти дети наша гордость. За последние пять лет у на три 100-бальника по русскому языку. У нас очень сильные учителя именно по этому предмету. Ежегодно дети наши становятся призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников», — рассказал директор школы Оксана Вельдяева.

В стенах этой школы учились писать, читать и считать те, кто стал сегодня врачами, инженерами, строителями, юристами и военными. Тысячам юношей и девушек школа № 1 дала путевку в жизнь.

В родные стены после окончания колледжа вернулась бывшая выпускница школы Ольга Ковалева. Сейчас она сама дает первые знания первоклассникам. Всего в учебном заведении сейчас учится одна тысяча человек. Проблему со второй сменой решить пока не удается. Но все изменится, когда откроют новый корпус, куда переведут 400 учеников начальной школы. Новое здание расположится прямо напротив старого.

«Это будет современный учебный корпус. Просто даже для сравнения актовый зал будет сродни нашему центральному районному, который во Дворце культуры. Но здесь уже будут, самые современные технологии», — пообещал исполняющий обязанности городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Юбилей школа отметила в узком кругу. Ограничения из-за коронавируса никто не отменял. Ученики поздравили преподавательский состав с юбилеем учебного заведения. Педагогам вручили заслуженные награды