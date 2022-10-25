Отмену моратория на банкротство обсудили в Мособлдуме | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 20:00 Отмену моратория на банкротство обсудили в Мособлдуме

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Круглый стол, посвященный практике применения согласительных процедур в сфере банкротства, состоялся в Мособлдуме. На нем обсудили отмену моратория на банкротство и его возможные последствия для бизнеса. В круглом столе приняли участие бизнес-омбудсмен Подмосковья, представители управления ФНС по Московской области и комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы.

Представители УФНС России по Московской области рассказали о процедуре и этапах банкротства, а также о способах досудебного урегулирования. Одним из важнейших инструментов выхода из предбанкротного состояния является механизм заключения мирового соглашения, напомнили в ходе встречи. Только за 2021 год совокупные поступления в бюджет от мировых соглашений составили 267 миллионов рублей.

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«В сегодняшних непростых экономических условиях важно понимать, как процедура банкротства может отразиться на бизнесе. Необходимо предупредить предпринимателя, рассказать о том, что надо предпринять, чтобы этого избежать. В нашей практике связанные с данной темой обращения встречаются редко. Однако поступают вопросы — предвестники банкротства, в том числе жалобы на госорганы, действия и решения которых могут к нему привести. В случаях, связанных, например, с доначислением налогов, мы тесно взаимодействуем с областной налоговой службой и совместно находим пути выхода из сложившейся ситуации», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

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Также органы УФНС создали пилотный проект по реструктуризации долга, с помощью которого предприятие, находящееся в стадии банкротства, ведут персонально специальные консультанты.