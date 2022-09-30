Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе | 360°

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Запланированный на октябрь фестиваль «Крестьянское подворье» отменили в Рузе

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Фермерский фестиваль «Крестьянское подворье», запланированный на 1 октября, отметили в Рузе. Об этом официально сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Предполагалось, что на фестивале выступят артисты, проведут дегустации блюд и мастер-классы от ремесленников.

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В программе были аттракционы, фотозона и развлечения для всей семьи, среди которых, например, конкурс домашней выпечки.

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К сожалению, фестиваль в Рузе отменяется. Организаторы приносят свои извинения

Минсельхозпрод Подмосковья.

Ранее стало известно, что сыр из Рузы оказался в топ-5 на всероссийском конкурсе.

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