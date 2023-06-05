Подмосковье 05 июня 2023, 12:58 Отличившихся за год предпринимателей наградили в Наро-Фоминске Unsplash

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Заседание Совета Торгово-промышленной палаты состоялось в Наро-Фоминском округе. Встречу приурочили ко Дню российского предпринимательства и совместили с награждением отличившихся за год бизнесменов.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов напомнил собравшимся о мерах поддержки бизнеса, которые действуют в Подмосковье, и рассказал, над чем работают депутаты в настоящее время. Обсудили тенденции и перспективы развития предпринимательства.

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После рабочей программы состоялась торжественная часть. Памятные знаки, грамоты и благодарности от Мособлдумы, администрации Наро-фоминского городского округа и областной Торгово-промышленной палаты вручили руководителям предприятий и бизнесменам, которые добились успехов за минувший год.

«Очень важным сейчас является то, что предприниматель научился правильно общаться с властью. В свою очередь, власть уделяет внимание проблемам, идеям или бедам предпринимателей. Нынешнее время предлагает бизнесу очень большую нишу — это импортозамещение. Я думаю, что здесь мы тоже не подведем», — отметил генеральный директор компании «Элинар», председатель Совета ТПП Игорь Куимов.

В Торгово-промышленную палату округа приняли еще две организации — это компании «Технонар» и «Арнест-Упаковочные решения».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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