Подмосковье 10 декабря 2023, 16:30 Отличившихся активистов студенческих отрядов наградили в Мытищах Роман Яковлев

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Отличившихся активистов Российских студенческих отрядов наградили в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Молодые люди еще до начала мероприятия устроили импровизированный концерт с гитарами и дружным хором.

В обязанности участников студенческих отрядов входят уборка картофеля и капусты, работа официантом на пароходе и проводником поезда, а также многие другие задачи. Активные студенты колледжей и вузов работают в самых удивительных местах нашей страны.

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Участница российских студенческих отрядов Анна Михайлова рассказала, что для нее отряды стали вторым домом. Она подчеркнула, что успела завести много близких друзей за то время, пока она состоит в движении.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что Мытищи являются лидером Подмосковья по количеству средних и высших учебных заведений.

«Благодаря вашему руководителю Павлу Ковалеву, в Мытищах открылся настоящий дом студотрядов, где вы собираетесь и генерируете новые идеи», — рассказала Юлия Купецкая.

Торжественную церемонию также посетил заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Он напомнил, что главная сила студотрядов заключается в единстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории Московской области. Для этого в регион пригласили педагогов из КНР.

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