Подмосковье 12 марта 2024, 11:38 «Открывая таланты»: как в Подмосковье создают возможности для творческой реализации детей Автор фото: Ирина Фоткина

Читать 360tv в

Воспитанники Фрязинской ДШИ стали участниками спецпроекта «Открывая таланты». В этом году школа искусств выступила центром творческой деятельности наукограда, площадкой проведения всероссийских фестивалей и конкурсов. Такая возможность появилась благодаря «Газпромнефти-СМ» — компания открыла в образовательном учреждении новый концертный зал.

Проект информационного агентства Московской области посвящен шести юным артистам. В серии интервью герои публикаций рассказали о выборе творческого направления и будущей профессии, регулярных занятиях и опыте концертной деятельности. Впервые на большой сцене Фрязинской детской школы искусств они смогли показать вокальные, инструментальные и хореографические номера.

Реконструкция сценической площадки во Фрязинской ДШИ проведена в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Специалисты выполнили комплекс работ, среди которых модернизация инженерных сетей, установка надежных систем безопасности, оснащение зала современным осветительным и акустическим оборудованием. Более 900 детей, которые обучаются по 20 направлениям в единственной школе искусств города, теперь репетируют и выступают на собственной сцене.

«Газпромнефть-СМ» системно подходит к реализации социальных и благотворительных проектов в регионах. Так, компания поддерживает природный парк в Омской области, проводит экологические акции регионального и федерального масштаба, участвует в программе содействия занятости молодежи. Волонтеры организуют просветительские и профориентационные занятия для школьников, развивают донорское движение, помогают общественным организациям. Анатолий Скоромец генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»

Благодаря появлению в ДШИ собственного концертного зала мы видим, как ученики растут и раскрывают свой творческий потенциал. На сцене уже прошли фестивали и конкурсы, городские праздничные концерты и сольные выступления именитых музыкантов. Впереди десятки региональных и всероссийских событий, которые новая площадка сможет принять на высоком уровне. Наталия Князева заместитель главы городского округа Фрязино