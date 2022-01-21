Открытый «Урок цифры» о кибератаках проведут в Химкинском лицее

Открытый «Урок цифры», посвященный исследованиям кибератак, пройдет 22 января в Химкинском лицее. В нем примет участие сборная школьников четвертых-девятых классов, рассказали в Минобразования Московской области.

Учебные материалы разработали ведущие российские IT-компании. Они помогают ученикам не только узнавать новое о мире информационных технологий, но и ориентироваться в перспективных профессиях.

«Тема важная — безопасность в Сети. Все задания будут представлены в игровом формате и различаются для учеников младших, средних и старших классов», — отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, Московская область регулярно входит в топ регионов по числу участников «Урока цифры». «Подмосковье активно поддерживает проведение мероприятий, в том числе организовывая уроки в открытой форме», — добавила зампред.

Урок можно будет пройти самостоятельно в удобное время на официальном сайте проекта. Для этого следует сначала посмотреть видеолекцию, а потом перейти к выполнению заданий на тренажере.

Проект «Урок цифры» представляет цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В этом году, с 17 января по 6 февраля, в тематическом уроке «Исследование кибератак» примут участие 432 820 учеников 1-11-х классов, 12 585 педагогов из 1058 общеобразовательных организаций региона, отметили в Минобразования.