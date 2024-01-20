Подмосковье 20 января 2024, 15:01 Открытый урок по художественной гимнастике провели в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Призер всероссийских и международных соревнований Дарья Ракито провела открытый урок в Щелкове. Под ее руководством занимается около 70 юных спортсменок от трех до 12 лет.

Тренер является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике, призером всероссийских и международных соревнований, лауреатом премии губернатора Московской области и абсолютным чемпионом «Президентских состязаний» с 2012 по 2014 год. К каждой своей подопечной она находит индивидуальный подход.

Реклама

В прошлом году гимнастки вышли на всероссийский уровень — вступили в общество «Олимп». Впереди у спортсменок будет много соревнований, в том числе и крупных, где нужно доказать, что ты имеешь право называться лучшей. Это и чемпионат Московской области для юных гимнасток, который пройдет в апреле, и всероссийские соревнования в Калининграде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».