Подмосковье 13 декабря 2022, 16:49 Открытый турнир по настольному теннису прошел в Щелкове

Читать 360tv в

Участие в открытом турнире по настольному теннису в Щелкове приняли спортсмены из разных округов Подмосковья. Самому юному теннисисту было 11 лет, а самому старшему около 80 лет.

Спортсменов разбили на три возрастные группы. В каждой группе встречи проходили по круговой системе из трех сетов до двух побед. Далее состоялись финалы, которые тоже прошли по круговой системе.

Реклама

«Этим видом спорта можно заниматься в любом возрасте, [начиная] с 5 лет. У нас и 90-летние играют. Этот вид спорта <…> не губит здоровье», — рассказал участник соревнований Вячеслав Шебенев.

Реклама

Спортсмены считают, что настольный теннис полезен еще и тем, что воспитывает целеустремленность, настойчивость, инициативность, хладнокровие, выдержку и самообладание.

«Тут всегда двигаешься, всегда в напряжении. Всегда интересно что-то узнавать новое. Все время надо думать. Я стал, благодаря теннису, лучше учиться», — отметил участник соревнований Семен Розенвах.

Все участники по итогам соревнования получили памятные грамоты и медали.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».