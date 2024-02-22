Подмосковье 22 февраля 2024, 17:59 Открытый суперфинал чемпионата Подмосковья по шахматам пройдет в Одинцове Unsplash

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Открытый суперфинал чемпионата Подмосковья по шахматам пройдет с 22 февраля по второе марта в подмосковном парк-отеле «Ершово». В нем примут участие победители и призеры множества международных и всероссийских соревнований.

В программе соревнований предусмотрены турниры по классическим шахматам, с возможностью выполнения норм международных званий, по блицу и быстрым шахматам. Турнир категории «D» по классическим шахматам, без ограничений по рейтингу, даст возможность трем призерам право сыграть в главном турнире следующего суперфинала.

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Наибольшие интерес для квалифицированных шахматистов вызывает возможность выполнения норм международного мастера и международного гроссмейстера.

В церемонии открытия примут участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители партии «Единая Россия», руководство Минспорта Московской области, а также президент Федерации шахмат Московской области, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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