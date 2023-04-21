Подмосковье 21 апреля 2023, 19:14 Открытый субботник на территории образовательного центра «Сенеж» в Солнечногорске пройдет 22 апреля ЭкоПромСервис

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Проект «Экософия» и Мастерская управления «Сенеж» организуют открытый субботник 22 апреля. Мероприятие пройдет на территории образовательного центра «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске.

Для участников подготовили экологический лекторий, интерактивные экопрограммы, командные игры на свежем воздухе, полевую кухню с пловом и алтайским чаем и многое другое. Кроме того, у активистов будет уникальная возможность первыми увидеть новый кампус «Мастерской управления „Сенеж“, который находится в реликтовом еловом лесу на берегу озера.

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Субботник пройдет с 10:30 до 15:30 на улице Прибрежной у строения № 2. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно подать заявку. С подробной информацией о субботнике можно ознакомиться в Telegram-канале.

Всероссийский субботник пройдет по всей стране 22 апреля. В Подмосковье для него подготовили не менее тысячи локаций. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это уже «давняя и добрая апрельская традиция».