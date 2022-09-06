Открытый розарий появится на улице Андропова в Ступине | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:27 Поделиться Telegram

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Viber Открытый розарий появится на улице Андропова в Ступине

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Более 30% работ по благоустройству площади Металлургов в Ступине на данный момент выполнено. Работы на площади завершат в октябре.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ступине проводят работы по благоустройству площади Металлургов.

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«Благоустройство площади Металлургов — пожелание местных жителей. Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ здесь создаем современную и комфортную рекреационную зону. Проведем реконструкцию исторического фонтана и создадим места для тихого отдыха», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В рамках благоустройства планируется расширить пешеходное пространство. Ступеньки к торговым объектам и муниципальным учреждениям превратятся в амфитеатр — монолитную конструкцию с пологими сиденьями. Существующий фонтан будет обновлен. На площади также разместят копии горельефов анималиста Дмитрия Горлова, которые были выполнены для памятника писателю Крылову в Твери.

Вокруг монумента кузнецам-металлургам планируется сделать площадку. На центральной оси бульвара по улице Андропова будет организован открытый розарий с радиусными лавочками. Кроме того, здесь появятся парковочные пространства, а на всей территории разместят малые архитектурные формы, установят современное уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству амфитеатра, скоро строители приступят к укладке плитки.

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