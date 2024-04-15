15 апреля 2024, 21:37
Открытый парный турнир по настольному теннису прошел в Воскресенске
В Воскресенске провели первый открытый парный турнир по настольному теннису. Событие собрало более 40 участников из различных уголков Московской области.
Мероприятие организовало муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивное объединение „Центр“, при содействии „Центра развития культуры“ и при поддержке федерации настольного тенниса городского округа Воскресенск.
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По результатам соревнований победителями стали Вадим Швецов и Дмитрий Недвигин из Белоозерского, которые оказались сильнее своих соперников из Орехово-Зуева в финальной встрече. Бронзовые медали достались воскресенским спортсменам Владимиру Бобылеву и Игорю Федулову.
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