Подмосковье 13 февраля 2023, 21:36 Открытый областной конкурс исполнителей на народных инструментах «Сувенир» прошел в Кашире

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Московский областной открытый конкурс исполнителей на народных инструментах прошел в Каширской школе искусств. Его участниками стали музыканты из Серпухова, Балашихи, Каширы, Ступина, Озер и других городов региона. Также в конкурсе приняли участие исполнители из города Рыбного в Рязанской области.

«Нам организаторы конкурса прислали приглашение, и мы решили принять участие. Представили на конкурсе солиста на баяне и два смешанных ансамбля, это аккордеон, флейта, фортепиано», — рассказала преподаватель Рыбновской школы искусств Екатерина Калинина.

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Она отметила хорошую организацию конкурса и в целом его высокий уровень.

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«Какие номера были с домрой, балалайкой! В своей области мы такого не слышали», — поделилась Екатерина Калинина.

Жюри конкурса возглавил заслуженный артист Московской области, преподаватель Академии музыки имени Гнесиных Алексей Сысоев.

«На конкурсе в качестве члена жюри я работаю семь лет. Приятно, что благодаря Министерству культуры области он стал из городского межзональным. Конкурс развивается, и, как мне кажется, в этом году самый сильный и по составу, и по количеству участников», — отметил Алексей Сысоев.

Поскольку конкурс в этом году собрал большое количество музыкантов, регистрация самых первых коллективов началась в восемь утра, а длилось прослушивание до позднего вечера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современную школу с пятью спортивными залами откроют в Люберцах к 1 сентября.

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