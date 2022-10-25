Открытый межрегиональный турнир по рукопашному бою прошел в Химках | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 23:28 Открытый межрегиональный турнир по рукопашному бою прошел в Химках

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В открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою в Химках приняли участие 104 спортсмена. Его посвятили Дню подразделений специального назначения Главного управления генштаба вооруженных сил.

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«Мы видим, что география ежегодного турнира по русскому боевому искусству расширяется, и я рад, что в этом году соревнования прошли именно в Химках. В них приняли участие более 100 воспитанников из военно-патриотических школ Московской, Калужской, Ярославской области и столицы. Отмечу, что мы системно работаем над модернизацией спортивных комплексов. Поэтому в Химках есть вся необходимая инфраструктура для проведения соревнований самого высокого уровня», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ребята от семи до 16 лет из военно-патриотических клубов столицы, Московской области, Калуги, Ярославля и Рыбинска боролись за звание сильнейшего. Лучшие бойцы после соревнований получат разряды и смогут поехать на чемпионаты России и мира по смешанным боям.

Открытый межрегиональный турнир по русскому боевому искусству прошел в четвертый раз. Победители получили кубки, медали и грамоты.